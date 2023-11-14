Война в Украине может затянуться еще на пять лет — The Economist

Учитывая ситуацию в мире и все больше военных конфликтов, в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад может оказаться в тяжелом положении.

Западные чиновники все чаще начинают говорить о том, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет.

Об этом пишет The Economist.

"Западные чиновники все чаще склоняются к мнению, что война в Украине может затянуться еще на пять лет, причем ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но и не способны выйти из тупика", — пишет издание.

Отмечается, что сейчас в мире наступили "не самые счастливые времена", в том числе в связи с тем, что война между Израилем и ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. И самая большая в Европе с 1945 года война в Украине не дает признаков окончания.

Автор статьи на The Economist уверен – если эти обе войны затянутся, миру придется несладко. В случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении.

"Холодная война" была "организованным миром", пишет издание. Существовали глобальные вызовы, но многие были подмножествами большой борьбы между сверхдержавами. Теперь после холодной войны ситуация больше похожа на приготовление пищи на плите с восемью конфорками, где на каждой конфорке стоит кастрюля, и каждая из них вот-вот закипит.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов говорит, что в России уже усугубляются кризисные явления. Тем не менее, война сможет проходить еще долго – россияне не будут подписывать ни одного договора с Киевом и коалицией союзников.

Читайте также: