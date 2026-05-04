Война в Украине может затянуться: историк сделал тревожное заявление

Война в Украине / © ТСН

Реклама

В прошлом году звучали оценки, что война в Украине входит в финальную фазу. Однако сейчас такие прогнозы утратили актуальность из-за изменения глобальной ситуации.

Об этом сказал профессор Украинского католического университета, историк и публичный интеллектуал Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

Как объясняет эксперт, ранее выводы о возможном завершении войны базировались на тогдашних обстоятельствах. Однако после обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, из-за конфликта в Иране, эти оценки пришлось пересмотреть.

Реклама

«Историки придерживаются тезиса, который когда-то сказал Джон Мейнард Кейнс: „Когда факты меняются, мы меняем мнение, а что вы делаете?“. Изменились факты, как мы видим», — отмечает он.

Грицак признает: раньше действительно могло казаться, что война близится к завершению. Впрочем, новые геополитические вызовы создают риск ее затягивания на неопределенный срок.

«Сейчас боюсь давать какие-либо перспективы. По крайней мере, мы видим, что Украина имеет окно возможностей на 2 года благодаря тому, что получила финансирование от ЕС», — отметил историк.

Какими будут признаки завершения войны в Украине

Ранее военный аналитик Александр Коваленко заявил, что у завершения войны будут четкие предвестники, в частности, несостоятельность российских войск сначала наступать, а впоследствии и удерживать оборону. Первым признаком станет истощение армии РФ, уже проявляющееся в слабых наступательных действиях и неспособности полностью сдерживать контратаки ВСУ.

Реклама

По его словам, постепенное «проседание» обороны приведет к изменению риторики России и будет сигнализировать о приближении завершения войны. В то же время эксперт подчеркивает, что этот процесс не будет резким, ведь война уже продолжительное время движется к своему завершению постепенно.

Новости партнеров