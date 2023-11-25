"Война в Украине может затянуться на 10-15 лет": британский эксперт сделал неутешительный прогноз

Британский военный эксперт, полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант рассказал о том, что ждет украинцев и что планирует делать Путин.

Россия готовится к 10-15 годам затяжной войны, чтобы сломать Украину.

Об этом британский военный эксперт сказал в интервью "Эспрессо".

"Россия готовится к двум-трем годам, а может даже и к 10-15 годам затяжной войны. Она просто будет продолжать бить по Украине, пока та не сломается", — считает Глен Грант.

По его словам, россияне рассчитывают на то, что Запад рано или поздно не выдержит и тогда произойдет что-то вроде "корейского сценария". Конфликт заморозят, создадут границу, разделяющую Восточную Украину, или так называемую Новороссию, и Украину.

"Вот чего они стремятся и на что надеются", – говорит эксперт.

По его словам, все говорит о том, что россияне медленно мобилизуются, чтобы не создавать хаос в Москве и Санкт-Петербурге. Но на остальной территории страны идет постоянная мобилизация, улучшается способность доставлять оружие на линию фронта. Оккупанты довольно успешно производят средства радиоэлектронной борьбы, о чем год назад они могли только мечтать. Но Россия приближается к перекрестку, где с одной стороны растет оборонка, а с другой – падает экономика.

"В некотором смысле хорошо, что в российском генштабе находятся не очень светлые головы. Они умны в своей конкретной специальности, но точно не в стратегическом мышлении. Вполне возможно, что, поставив страну на военные рельсы, они фактически разрушают ее экономику в целом. Мы знаем, что состояние экономики в России во многих сферах оставляет желать лучшего. Например, некоторые авиакомпании на грани коллапса, потому что они не могут получить запчасти и поддерживать самолеты в надлежащем состоянии в воздухе. Это является отражением некоторых сфер в экономике. И если уж авиакомпании не выдерживают, то другие сегменты точно должны быть близки к коллапсу", - сказал Грант.

Напомним, политический эксперт и журналист Виталий Портников считает, что украинцы должны адаптироваться к жизни в условиях войны. Он отметил, что если у Украины и России будут ресурсы, то война может продолжаться и до 2035 года, однако, по его мнению, это может и быстрее закончиться.

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