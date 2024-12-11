Масштабные обыски в УЗ: полиция расследует, куда девались билеты на международные поезда

Сейчас купить билеты на разные международные направления очень трудно, правоохранители и УЗ решили разобраться почему так.

В Киеве и Киевской области Нацполиция совместно с "Укрзализныцей" проводят спецоперацию против преступной группы, в которой, вероятно, были чиновники, эксплуатировавшие железнодорожников, контролируя продажу билетов на международные рейсы.

Об этом сообщили в Национальной полиции и в Укрзализныце.

"По согласованному Укрзализныцей и Национальной полицией плану в г. Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия. Их цель — остановить деятельность организованной преступной группы, которая паразитировала на рядовых железнодорожниках. Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания", — говорится. в сообщении.

Проверяющий наряд/Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Они принесли извинения пассажирам за возможные неудобства, такие как ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения, и заверили, что делают все возможное для минимизации этих проблем.

Напомним, мы писали, что за билетами в Польшу есть охота, их нет на сайте УЗ, а достаточно на ОLX.

Читайте также: