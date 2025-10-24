"Война в Украине открыла ящик Пандоры": The Economist об угрозе для армий Запада

Украина стала мировым лидером в войне дронов, пока НАТО до сих пор не понимает угрозы

Дроны, когда-то считавшиеся передовыми (например, американские Switchblade-300), оказались слишком дорогими, уязвимыми к российской радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и наносили минимальный ущерб целям в Украине.

Однако на Западе до сих пор не поняли опасности, с которой столкнулись. Об этом говорится в статье The Economist.

В статье рассказывают, что американские дроны Switchblade когда-то были передовыми. Они играли важную роль в силах специального назначения в Ираке и Афганистане. Но когда партия Switchblade-300 прибыла в Украину в 2022 году, большие надежды быстро развеялись. Дроны были слишком дорогими. У них были проблемы с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб, когда поражали цели.

«Когда мы их тестировали, они давали сбои в условиях препятствий», — говорит Валерий Боровик, разработчик военных дронов. «Когда один из них попал в заднее стекло микроавтобуса, передние окна даже не разбились».

С тех пор разные западные компании пытались продемонстрировать свои беспилотники, как отмечает автор — «лучшем в мире полигоне» — украинском фронте. Однако большинство потерпели неудачу.

В то же время украинские компании, ранее последовавшие примеру западных разработчиков, сейчас сами стали проводникам в секторе современных беспилотных вооружений.

По словам собеседника The Economist Валерия Боровика, чьи беспилотники связывают с теми, что использовались в операции «Паутина», не более 20-30% технологий на поле боя западные. «Украина сейчас опережает почти все страны мира», — утверждает он.

Украинские компании по производству беспилотников производят продукцию, больше отвечающую требованиям боевых действий. Они более гибкие и лучше понимают фронт, его большие данные и быстро меняющиеся потребности. Не каждый западный оборонный гигант испытывает свою продукцию в украинском горне войны.

«Если вы не видели моря, как вы можете сделать хорошую лодку?» — спрашивает возглавляющий Tech Force in UA Вадим Юник консорциум украинских оборонных компаний.

Новая доктрина войны формируется в Украине

В основе проблемы лежит столкновение доктрин. До недавнего времени западные страны сосредотачивались на изысканной продукции, хорошо работавшей в ограниченных сражениях против менее значительных противников. Поле сражения между Украиной и Россией отличается.

Дешевые дроны FPV, впервые разработанные Украиной в 2023 году, а затем скопированные Россией, теперь уничтожают ценные цели таким образом, что раньше требовало самого современного оружия.

Все это делает одноразовость дронов очень важной. Ударный «спам» одноразовыми средствами поражения оказался очень эффективным.

НАТО не понимает угрозы

Страны НАТО сейчас увеличивают расходы до 5% ВВП, из которых 3,5% — это «жесткая» оборона. Есть признаки смены приоритетов, но значительная часть новых инвестиций, вероятно, все еще будет финансировать европейские компании, производящие технологии, непригодные для вызовов войны России.

Тем временем украинские компании с проверенными боевыми достижениями остро нуждаются в деньгах. По информации издания, около 40% общих мощностей страны по производству беспилотников простаивают. Западные компании, армии и правительства выиграли, если бы больше опирались на украинский опыт в сфере беспилотников, советуют в статье.

«Война в Украине открыла ящик Пандоры дешевых „спам-технологий“, и она грозит перегрузить любые не готовые к ней армии», — заключают в The Economist.

