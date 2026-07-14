Работа ПВО / © Associated Press

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В начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году главным призывом Украины к Западу было снабжение артиллерийских снарядов и танков, чтобы остановить нашествие кафиров. Теперь, когда полномасштабная война идет уже пятый год, характер боевых действий кардинально изменился. Как отмечает президент Владимир Зеленский, противостояние превратилось в решающую «битву в небе». И это тоже момент истины для Запада.

Об этом пишет издание The New York Times.

Тупик и война на истощение

На земле война зашла в тупик. Россия продолжает медленно продвигаться по украинской территории, но делает это черепашьим темпом и ценой колоссальных потерь.

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По данным Института изучения войны (ISW), только за июнь Украина ликвидировала и ранила почти 40 тысяч российских военных — это примерно 1300 потерь на каждый захваченный или проникновенный квадратный километр. Такой показатель истощения в 19 раз превышает аналогичные данные в прошлом году.

«Украинские силы становятся все более эффективными в одновременном замедлении продвижения РФ и нанесении ей тяжелых потерь», — констатируют в ISW.

А воздушная битва ведется не на территории. Это жестокая дуэль на истощение, цель которой взорвать способность и волю врага к продолжению борьбы. Россия терроризирует украинские города залпами дронов, крылатых и баллистических ракет. Украина соответствует все более сложным и дальнобойным беспилотникам: оттесняет российский флот в Черном море, истощает оккупированный Крым и бьет по нефтяным и военным объектам в глубоком тылу РФ. Очереди на заправках в Москве, черный дым над нефтеперерабатывающим заводом в далеком Омске и кадры спасения людей из разбитых многоэтажек Киева иллюстрируют эту новую реальность.

Дефицит Patriot: главный кризис момента

«Если вы остановите врага на поле боя, если остановите войну на суше и лишите его владычества на море… тогда следующим полем боя станет небо. И, честно говоря, в этом соревновании гораздо меньше весит то, чья территория больше», — заявил недавно Зеленский в интервью The Financial Times.

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Главная проблема состоит в ресурсах для отражения российских атак. После того, как США потратили значительную часть своих ракет-перехватчиков (в том числе дефицитных противоракет в Patriot) во время воздушных атак Ирана, запасов для Украины осталось критически мало.

Во время массированного удара 6 июля Украина сбивала дроны и крылатые ракеты, но не смогла остановить ни одну баллистическую ракету — просто не хватило противоракет. В то же время, по данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит около 60 баллистических ракет «Искандер».

Поэтому перехватчики Patriot заменили артиллерийские снаряды в роли незаменимого оружия на финальной стадии этой войны. Воскресные кадровые перестановки в украинском правительстве также были предопределены этим фактором: Зеленский назвал закупку и производство ракет Patriot главной задачей нового кабинета.

Что обещает Трамп

Деньги на оружие есть — НАТО выделило 80 миллиардов долларов военной помощи, еще миллиарды выделяют страны отдельно. Более того, Дональд Трамп, похоже, снова склоняется на сторону Украины после ее последних военных успехов.

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На недавнем саммите НАТО в Анкаре Трамп назвал украинское руководство «гениальным» и заявил, что готов предоставить Украине лицензию на собственное производство ракет Patriot. Зеленский, учитывая непростой опыт отношений, прокомментировал это сдержанно: «Президент Трамп хочет быть там, где есть успех».

Однако на практике все сложнее:

Трамп признал, что еще не обсуждал вопрос лицензии с производителями Lockheed Martin и RTX.

Даже с согласия компаний, на запуск производства в Украине уйдут годы.

Украина вынуждена стоять в очереди вместе с армией США и 16 иностранными заказчиками.

Каждая ракета стоимостью 3,9 миллиона долларов производится около двух лет. В настоящее время Lockheed выпускает всего около 600 ракет в год. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), во время воздушного противостояния с Ираном США израсходовали половину своего запаса из 2330 ракет Patriot — только на их восстановление понадобится 3,5 года.

«Адаптивная война»: как выживает Украина

Несмотря на дефицит ракет, Украина демонстрирует удивительную изобретательность. Руководствуясь принципом «бей лучника, а не стрелу», ВСУ все чаще атакуют военно-промышленные объекты в глубине России дешевыми, но смертоносными дронами собственного производства. Результаты ощутимы: Россия уже была вынуждена ввести запрет на экспорт дизельного горючего, а в оккупированном Крыму объявили чрезвычайное положение из-за острого дефицита топлива и отключения электричества.

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Кроме воздушных дронов на поле боя воюют целые батальоны гусеничных и колесных роботов. Они выполняют тысячи миссий ежемесячно: подвозят боеприпасы, эвакуируют раненых, минируют территорию и удерживают позиции.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус называет это «адаптивной войной», и сейчас Украина ведет ее более эффективно. Как отметил Зеленский: «Сегодня победа в этой войне принадлежит тому, кто умнее».

Что должны сделать союзники?

Удивительно, как россияне до сих пор терпят маниакальное стремление Путина уничтожить Украину на фоне 450 000 ликвидированных оккупантов, падение уровня жизни и возвращение репрессий советского образца. Однако диктатор по-прежнему верит, что сможет поставить Киев на колени постоянными обстрелами.

В условиях нехватки ракет Patriot Украина совместно с европейскими партнерами разрабатывает собственные системы ПВО и развернула систему РЭБ «Лима», которая глушит сигналы спутниковой навигации.

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Однако помощь партнеров остается критической. Мероприятие должно действовать быстро:

Сенат США должен ускорить законопроект о санкциях против покупателей российской нефти (над которым перед смертью работал сенатор Линдси Грэм).

Дональд Трамп должен выполнить обещание по лицензированию производства Patriot в Украине и ускорить выпуск ракет в США и Европе.

Европейские страны должны передать Украине максимальное количество существующих противоракет.

Это не остановит все российские ракеты мгновенно, но пришлет четкий сигнал Кремлю: время Путина стремительно проходит.

Напомним, союзники на саммите в Париже подготовили новое решение по ПВО Украины на фоне изменения ситуации на фронте.

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