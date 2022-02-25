Война в Украине против российских оккупантов: ситуация на Донбассе остается контролируемой

Война в Украине против российских оккупантов: ситуация на Донбассе остается контролируемой

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск.

По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецком оперативном районе остается контролируемой.

Об этом сообщают в Операции объединенных сил.

Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.

В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачевого и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл украинских войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.

Украинские защитники нанесли артиллерийские удары по огневым позициям и скоплениям российской техники. Информация о потерях противника уточняется.

"Объединенные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам", — сообщают в ведомстве.

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