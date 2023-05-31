Война в Украине: работники Запорожской АЭС опасаются катастрофы, хуже Чернобыльской

Интервью проводились на условиях анонимности и с большим личным риском для них.

Работники Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами в марте 2022 года, говорят о запугивании врага. В течение нескольких недель журналисты Sky News общались с двумя сотрудниками ЗАЭС.

Об этом говорится в материале Sky News.

"Интервью проводились на условиях анонимности и с большим личным риском для них. Они сказали нам, что если их поймают, то могут подвергнуть пыткам, заключению или хуже... Они знают об опасности, но все равно хотят, чтобы их услышали", – пишут журналисты издания.

Так, по информации репортеров, один из работников ЗАЭС предупредил, что последствия пребывания окупантов на ЗАЭС могут повлечь разрушение в большей части Европы, России и Средиземноморья.

"Уровень радиоактивного загрязнения, а главная площадь загрязнения будет составлять тысячи квадратных километров суши и моря… это будет намного, гораздо хуже, чем Фукусима и хуже, чем Чернобыль", – отметил он.

В последние недели уровень военной активности россиян резко возрос – вражеские войска перебрасывали на станцию больше бронетехники, боеприпасов, укрепляли свои позиции.

"Вооруженные силы Украины не будут обстреливать станцию. Поэтому они здесь умножают количество войск и техники. Потому что если бы они делали это в другом месте, то точно были бы обстреляны ВСУ. 1,5 месяца назад на ЗАЭС находилось вдвое меньше войск, а сейчас их в два раза больше, а значит, они точно готовятся к контрнаступлению», – говорит один из работников станции.

По словам работников станции, Россия намеренно наносила удары по линиям электропередач, которые необходимы для безопасности станции и механизма охлаждения реакторов – чтобы нарушить подачу электроэнергии в Украину. Действия окупантов уже семь раз приводили к тому, что раньше считалось недопустимым – на станции отключали электроэнергию.

В настоящее время 5 из 6 реакторов ЗАЭС остановлены, а резервные генераторы, по словам работников станции, из-за нехватки персонала (до полномасштабной войны здесь работало 11 тыс. специалистов, а сейчас – около 3,5 тыс.) не обслуживаются должным образом.

"Тот же дефицит ремонтных рабочих, которые реально могут обслуживать и устранять неполадки. Качество работников ниже, поскольку квалифицированные кадры исчезли. Поэтому в целом ситуация здесь ухудшается", – сказал один из работников.

Нередко высказываются опасения, что Россия может снова нарушить работу станции, проведя "атаку под чужим флагом". Сейчас угроза этого становится все более реальной. Сотрудники станции говорят – последствия аварийной ситуации на крупнейшей АЭС в Европе будут ужасающими.

Напомним, гендиректор организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси подготовил 5 принципов, по которым должен работать ядерный объект, после многочисленных встреч с руководством Украины и России в прошлом году. Он призывает РФ к немедленной демилитаризации территории, но признаков того, что россияне собираются покинуть станцию, нет.

Остальные сотрудники станции, все еще поддерживающие ее работу, оккупанты держат в страхе. Они боятся подвергнуться пыткам, быть брошенными в тюрьму или еще хуже.

"Я думаю, что самое главное – не попасть в их руки, потому что выбраться и остаться тем человеком, которым вы были, маловероятно", – говорит один из работников станции.

Также есть информация, что россияне могут нанести некоторое поражение полигону ядерных отходов, чтобы с помощью "грязной бомбы" распылить ядерные отходы по определенной территории и обвинить в этом Украину.

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