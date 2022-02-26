Война в Украине: Турция запретила проход в Черное море для кораблей РФ

Турция внесла посильную помощь украинцам в борьбе с российскими оккупантами

Турция помогает украинцам в борьбе с российскими оккупантами

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарю своего друга, господина Президента Реджепа Эрдогана и турецкого народа за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет!", — написал Зеленский в своем Твиттеры.

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