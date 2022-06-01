Война в Украине унесла жизни 4 113 человек и еще 4 916 получили ранения — ООН

Война в Украине унесла жизни 4 113 человек и еще 4 916 получили ранения — ООН

Больше всего потерь среди гражданских в Донецкой и Луганской областях.

С начала вторжения РФ в Украине погибли по меньшей мере 4 113 гражданских и еще 4 916 человек получили ранения.

Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на начало 31 мая, — пишет "Громадское".

Среди погибших 1550 мужчин, 1023 женщин, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 1276 взрослых и 69 детей, чей пол пока неизвестен. А среди раненых — 978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2 859 взрослых, чей пол пока неизвестен.

Больше всего потерь среди гражданских в Донецкой и Луганской областях — 2 337 погибших и 2 808 раненых. В других областях, где продолжались или продолжаются боевые действия, погибли 1 776 человек и еще 2 108 получили ранения.

Реальное количество погибших и пострадавших может быть выше. В ООН говорят о задержке получения информации о территориях, на которых продолжаются интенсивные боевые действия. Многие отчеты все еще ожидают подтверждения — это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, которые ООН пока не может самостоятельно подтвердить.

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