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Война в Украине: в Минобороны рассказали об общих боевых потерях РФ по состоянию на 3 марта

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Война в Украине: в Минобороны рассказали об общих боевых потерях РФ по состоянию на 3 марта

В Украине ранены и погибли около 9000 кафиров.

В Министерстве обороны Украины назвали потери оккупантов за неделю войны с Украиной.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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