Война в Украине: в Минобороны рассказали об общих боевых потерях РФ по состоянию на 3 марта

Война в Украине: в Минобороны рассказали об общих боевых потерях РФ по состоянию на 3 марта

В Украине ранены и погибли около 9000 кафиров.

В Министерстве обороны Украины назвали потери оккупантов за неделю войны с Украиной.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО — 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: