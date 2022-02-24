Война в Украине: военные части Днепропетровской области подверглись ракетным обстрелам

Обстреляли военные части в Кривом Роге, Марганце и Краснополье.

Россия нанесла ракетные обстрелы по военным объектам Украины. В Днепропетровской области обстреляли военные части в Кривом Роге, Марганце и Краснополье.

Утренние взрывы в Днепре были вызваны ракетной атакой российских кафиров.

По сообщению министерства внутренних дел Украины, атакам подверглись военные объекты Днепропетровской области.

"В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополья, удар с БПЛА. Разбомбили мост через реку Ингулец", — написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В танковой бригаде Кривого Рога сообщают, что раненых военных нет.

Также окупанты обстреляли военные склады в городах Краснополье и Марганец.

В регионе взяты под охрану объекты критической инфраструктуры, водо- и газоснабжения. Заблокирован аэропорт, также тяжелой техникой заблокирована взлетно-посадочная полоса.

В Вооруженных силах Украины официально сообщили актуальную и правдивую информацию об атаке российских войск. Об этом говорится в официальном сообщении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Отметим, что в ночь на 24 февраля Россия нанесла удары по Украине, взрывы раздаются в населенных мирными жителями городах и селах.

К утру 24 февраля Украина закрыла небо для полетов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.

В то же время в МВД призывают сохранять спокойствие и уверяют, что ударов по жилым домам и гражданской инфраструктуре не ожидается.

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