Война в Украине вступает в критическую фазу, все решит битва за Харьков — Politico

Харьков и его окрестности подвергаются интенсивным атакам со стороны российских войск, что может знаменовать начало решающей битвы, которая окажет значительное влияние на исход войны.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что на кону стоит не только контроль над одним из крупнейших городов Украины, но и потенциальная способность страны продолжать борьбу против оккупантов. Ожидается, что российские войска предпримут масштабную попытку прорвать украинские линии обороны в мае или июне, пытаясь воспользоваться окном возможностей для прибытия большего количества западных боеприпасов и оружия к ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил эвакуировать из региона около 6 тысяч человек. Харьковский губернатор предупредил, что задержка отправки западных боеприпасов дала России преимущество и ослабила оборону Украины в этом районе.

"Мы опрокидываем дополнительные силы в Харьков. И вдоль нашей государственной границы, и вдоль всей линии фронта мы будем уничтожать оккупанта так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения", — сказал тогда Зеленский.

Несмотря на заверения украинских военных о контроле над территорией, некоторые старшие офицеры выражают опасения по поводу потенциального краха линии фронта из-за численного превосходства россиян и их готовности мириться с огромными потерями.

Россия также продолжает непрерывные ракетные и беспилотные атаки по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь подорвать моральный дух и сорвать производство оружия.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War утверждает, что российским войскам было предписано сформировать буферную зону вдоль границы и продвигаться к Харькову. И в случае успеха город окажется в зоне действия российской артиллерии.

Напомним, на фоне наступления российских войск на Харьковщину был заменен командующий ОТГВ "Харьков". Юрия Галушкина в должности заменил Михаил Драпатый.

