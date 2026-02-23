Война в Украине зашла в тупик: генерал оценил перспективы 2026 года

ВСУ / © Associated Press

После четырех лет полномасштабного противостояния война в Украине оказалась в состоянии стратегического тупика. Пока ни одна из сторон не располагает ресурсами для достижения решающей победы. А дипломатические усилия остаются чисто формальными.

Об этом в своем новом аналитическом обзоре заявил австралийский генерал в отставке и военный аналитик Мик Райан.

Тактические успехи против стратегической стагнации

По словам эксперта, украинские силы продолжают демонстрировать высокое мастерство. Это подтверждается недавним освобождением около 300 квадратных километров в Запорожской области. Однако Райан отмечает: таких локальных побед недостаточно для изменения общей картины фронта. Главной проблемой ВСУ остается дефицит штурмовых мощностей для проведения масштабных наступательных операций.

При этом Россия усиливает давление на тыл, систематически атакуя энергетику Украины. Кремль рассчитывает на истощение украинского общества, хотя, как отмечает генерал, эта стратегия пока не приносит агрессору желаемый результат.

Кризис в армии РФ и переговоры

Генерал Райан обращает внимание на глубокие проблемы внутри российского войска:

Кадровый недостаток. Контрактники уже не перекрывают потери, что заставляет Кремль рассматривать варианты призыва резервистов.

Деградация подразделений. Качество подготовки новобранцев падает, а уровень жестокости и методов командования растет.

Технологическая адаптация. РФ модернизирует дроны, превращая «Герань-2» в платформы-носители для FPV-дронов, что позволяет атаковать глубже в тылу Украины.

Генерал Райан считает, что переговоры в Женеве — это лишь формальность. Пока дипломаты обсуждают технические детали, главные вопросы, например статус оккупированных территорий, не решаются. Аналитик отмечает: подходы сторон слишком разные. Украина готова к компромиссам, если останется независимой, а Россия считает какие-либо переговоры признаком слабости Киева.

Три сценария выхода из тупика 2026 года

Мик Райан считает, что война будет продолжаться и в 2026 году. Он выделяет три фактора, способных сломать нынешний тупик:

Технологический или доктринальный прорыв одной из сторон. Крах политической воли из-за внутреннего недовольства или давления союзников. Сочетание обоих факторов.

По заключению генерала, выносливость Украины 2026 будет зависеть от сохранения внутреннего единства, развития собственного ВПК и стабильности поддержки со стороны Европы и США. В то же время он подвергает сомнению уверенность Путина в том, что российская экономика выдержит затяжной марафон, несмотря на ее видимую стабильность под санкциями.

Тупик и во время мирных переговоров

Ранее мы уже писали, что мирные переговоры в Женеве фактически зашли в тупик, превратившись в политическую инсценировку. По данным The Wall Street Journal, несмотря на отсутствие реальных договоренностей, Киев и Москва пытаются создавать видимость процесса, чтобы не спровоцировать гнев президента США Дональда Трампа.

Общий страх. Обе стороны опасаются, что Трамп может предпринять жесткие шаги, если решит, что кто-то из участников намеренно тормозит мирный план.

Рычаги влияния. Для Кремля угроза ужесточения санкций остается критической, поэтому Москве требуется поддержка Вашингтона для давления на Украину.

Стратегия Путина. Западные разведки уверены, что российский диктатор ведет переговоры неискренне, пытаясь дипломатическим путем получить то, чего не смог завоевать силой на фронте.

Дипломаты фиксируют полное отсутствие сдвигов в ключевых вопросах, что ставит под большие сомнения эффективность женевского формата.

Война в Украине — последние новости:

Напомним, Украина, США и Россия готовятся к новым переговорам в трехстороннем формате. В ходе встречи планируется обсуждение управления оккупированной Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что в ЕС отмечают, что именно РФ начала войну и Путин должен быть готов к компромиссу.

Владимир Зеленский назвал условия возвращения оккупированных территорий и отказ от мобилизации.