Атака по железной дороге / © Алексей Кулеба

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Россия начала новый смертельный этап войны против Украины, намеренно атакуя железнодорожную сеть страны.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Накануне, 1 сентября, Россия атаковала баллистической ракетой локомотивное депо в Киеве, в результате чего погибли семь человек, из них шестеро работников «Укрзализныци». Также оккупационные войска нанесли удары по другим железнодорожным объектам.

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С момента полномасштабного вторжения России погибли 58 железнодорожников и по меньшей мере 318 получили ранения. Железнодорожная сеть Украины является третьей по величине в Европе, имея 24 000 км путей. Она была спасительным кругом для гражданского населения страны во время войны, перевозя четыре миллиона человек и, по оценкам, 120 000 домашних животных. Она привозит в Киев мировые лидеры.

Почему РФ атакует украинскую железную дорогу

Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко назвал железную дорогу «хребтом экономики Украины». Он отметил, что она являлась главным логистическим поставщиком для армии и промышленности страны и еженедельно перевозила 600 000 человек. Имеет ориентировочно 170 тысяч работников.

По его мнению, именно по этим причинам Россия пыталась уничтожить железные дороги.

Он отметил, что первый год войны она атаковала мосты, которые можно легко заменить. Далее она атаковала рельсы и электроподстанции. После этого Украина перешла на использование дизельных двигателей. В этом году Россия начала «прямые атаки на гражданские локомотивы». Лещенко называет это коварной тактикой врага.

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Из-за тревог поезда регулярно задерживаются на несколько часов, а иногда до 12–15 часов. Во время сирен воздушной тревоги пассажиры вынуждены выходить из поездов и прятаться, в том числе зимой.

Атаки РФ по железной дороге — последние новости

Напомним, 25 августа в Николаевской области российский дрон атаковал пригородный поезд сообщением «Николаев — Долинская». По информации компании это был прицельный удар. Пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

А 23 августа в Харьковской области российский БПЛА попал в электропоезд «Лозовая — Харьков». В результате атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые.

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