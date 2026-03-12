"Война вошла в новую фазу": Сырский объяснил, как Украина меняет тактику

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Война на южных направлениях Украины вступает в новую фазу, а именно расширяются «килл-зоны» ударных беспилотников, а темп разработки и применения дронов становится критически важным для преимущества на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал об этом 12 марта.

Он подчеркнул, что победа в войне технологий зависит от эффективности наших ударных и перехватывающих БПЛА.

Реклама

Новая стадия войны в Украине - какая роль беспилотников

Как сообщил Сырский во время совещания по развитию беспилотных систем, в этом году Россия активно наращивает подразделения БпЛА, стремясь удержать инициативу на южных фронтах.

«Увеличение протяженности „килл-зон“ стало следствием роста способностей ударных дронов. Чтобы победить в этой войне технологий, Украине нужно ускорять разработку эффективных беспилотных систем, закупки для войск и их применение на поле боя», — подчеркнул Сырский.

По его данным, к 1 апреля численность российских подразделений БПЛА планируют увеличить до 101 тысяч военнослужащих. В то же время, украинские беспилотники продолжают удерживать преимущество в использовании FPV-дронов мультироторного типа, хотя враг уже производит более 19 тысяч таких аппаратов в сутки.

Достижение ВСУ в цифрах

В феврале украинские БПЛА поразили более 105,2 тыс. целей противника, причем четверть этого количества — заслуга группировки Сил беспилотных систем ВСУ. FPV-дроны на оптоволоконном управлении стали эффективным инструментом поражения, а за месяц ими уничтожено около 4,2 тыс. позиций пилотов противника.

Реклама

В подразделениях ВСУ формируются взводы перехватчиков БпЛА, уничтожающие FPV-дроны, квадрокоптеры и ударные беспилотники врага. Для этого применяют антидроновые ружья, средства РЭБ, сеткометы и другие технологии.

Отдельно Сырский отметил развитие наземных роботизированных комплексов (НРК): в прошлом месяце они выполнили более 2,3 тыс. задач, преимущественно логистических, но также инженерных и боевых.

Стратегическое развитие и задачи для подразделений

В ходе совещания рассматривались также вопросы подготовки пилотов БпАК и дронов-перехватчиков, а также развитие структур беспилотных систем. «Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска. Наращивание беспилотных систем — наша задача номер один», — отметил советник командующего ВСУ.

Он поблагодарил военных за результативность и креативный подход, особенно при использовании колесных НРК, ударных дронов самолетного типа и крыл-камикадзе. По мнению Сырского, интеграция новых технологий на фронте и обучение подразделений является ключом поддержки преимущества Украины в современной войне.

Реклама

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина получила от Германии 35 ракет PAC-3 для систем Patriot, обещавших на последнем заседании в формате Рамштайн.

Ранее говорилось, что глава Минобороны Британии Джон Гили объявил о финпомощи для укрепления украинской ПВО.