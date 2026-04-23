"Война все спишет", но не для полиции": Выгивский разнес мобилизацию Нацполом

Мобилизация в Украине

Глава Нацполиции Украины Иван Выгивский заявил об остром некомплекте личного состава. Из-за этого факта, а также риска потери доверия населения к правоохранителям, он против более широкого привлечения полицейских к мобилизации.

Об этом Выгивский рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Теракты против полиции — какие настроения работников

Глава Нацполиции описал общие настроения личного состава и ответил, как теракты влияют на мотивацию правоохранителей.

«Людям, конечно, трудно оставаться морально устойчивыми в таких ситуациях. Пример, который я могу привести — после теракта во Львове несколько патрульных полицейских девушек, которые проходили первоочередную подготовку, и должны были идти дальше на службу, уволились прямо из учебного заведения. Это сложная ситуация, но мы держим строй», — рассказал Выгивский.

Он отметил, что подчеркивает руководителям необходимость общаться с личным составом, интересоваться его жизнью и вникать в проблемы.

Численность полиции — Выгивский заявил о проблемах

Выгивский сообщил, что кадровая ситуация в полиции остается непростой.

«По кадрам ситуация сложная. У нас большой некомплект. Люди, к сожалению, сегодня не очень хотят идти в полицию. Мы объявляем конкурсы, но мало у нас кандидатов», — поделился глава Нацпола.

По его словам, на это влияют сразу несколько факторов: значительная нагрузка на полицейских и низкий уровень оплаты труда. Общий дефицит кадров составляет около 18%, а в патрульной полиции, которая работает непосредственно на улицах, — 25,9%. В то же время нагрузка на имеющийся персонал только растет.

Отдельно Выгивский обратил внимание на распространение недостоверной информации о численности полиции. Его удивляют заявления так называемых «экспертов» и «лидеров мнений», которые называют цифры в 200 — 400 тыс. На самом же деле в Национальной полиции работает чуть более 100 тыс. человек.

Почему всю полицию нельзя отправлять на фронт?

«Когда говорят — давайте всех полицейских на фронт, а наберем с улицы. У нас есть много специфических направлений, которые требуют специальных знаний и образования. Невозможно взять с улицы сразу следователя, оперативника, криминалиста и так далее. Россия, кстати, тоже постоянно качает этот нарратив «всех на фронт», потому что если не будет стабильной полиции, не будет действенных правоохранительных органов в государстве», — добавил Выгивский.

Журналистка напомнила главе Нацпола его слова о том, участие правоохранителей в мобилизационных мероприятиях влияет на их репутацию. Выгивский ответил на вопрос, насколько полиция готова участвовать в этих мероприятиях.

«Вопрос даже не в том, хочет или не хочет. Здесь не должно быть двойных стандартов. Как можно нас оценивать по доверию населения после того, как мы участвуем в мобилизационных мероприятиях? Я не понимаю. Мы готовы эту функцию выполнять, мы ее выполняем, но мы не должны быть сами в этом процессе. Эту функцию исторически выполняли ТЦК», — высказался глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия не являются основной функцией полиции, и в то же время правоохранительные обязанности никто не отменял, что создает дополнительную нагрузку.

«Поэтому я говорю, что для нас это негативно и очень плохо влияет на имидж. С 2015 года мы формировали имидж полиции, формировали доверие населения, которое просто сейчас уничтожается», — подчеркнул Выгивский.

Также он прокомментировал взаимодействие полиции с ТЦК и СП, отметив, что в целом оно налажено, хотя бывают отдельные проблемные случаи. Глава Нацпола также сказал, что есть понимание со стороны руководства Сухопутных войск ВСУ, которые отвечают за эту линию.

«В некоторых регионах все зависит от руководителей ТЦК. Если они организуют у себя работу, мы вместе работаем, каждый понимает свой функционал, проблем нет. Но действительно бывают случаи, когда ТЦК говорит — вот полиция нам не доставила необходимое количество военнообязанных…» — рассказал Выгивский.

Выгивский о передаче функций мобилизации в полицию

Высказался он и относительно идеи передать функции мобилизации полиции.

«Во-первых, полиция самостоятельно не сможет выполнить мобилизационные задачи в полной мере по ряду причин — большой некомплект НПУ, добавленные функции, которые появились в связи с войной. Во-вторых, есть такое выражение «война все спишет», но не для полиции. Мы всегда в поле зрения людей, и всегда боролись за высокий уровень репутации. И именно нам после окончания войны и дальше работать с населением», — пояснил Выгивский.

Напомним, в Украине обсуждают передачу части функций ТЦК полиции для улучшения процесса мобилизации и его восприятия обществом. Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко отметил, что соответствующие предложения Минобороны не являются глобальной реформой, а имеют точечный характер.

Поскольку нововведения требуют законодательных изменений, окончательное решение будет принимать Верховная Рада.

Костенко также напомнил о попытках РФ сорвать мобилизацию через дискредитацию ТЦК.