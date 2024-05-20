Война закончится переговорами: в СНБО сделали заявление по поводу предстоящего Саммита мира

Наше государство стремится не к "перемирию на два года", а к устойчивому урегулированию ситуации на десятилетия.

Украина понимает, что война, развязанная Россией, закончится переговорами. Именно поэтому президент Владимир Зеленский продвигает формулу мира.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

"Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. Для этого была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского. Наша позиция очень проста и я убежден, что она будет поддержана участниками Саммита мира в Швейцарии в июне 2024 года. Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы содействовать достижению справедливого мира", – подчеркнул Александр Литвиненко.

Он также добавил, что наше государство стремится не к "перемирию на два года", а к устойчивому урегулированию ситуации на десятилетие, которое дало бы Украине возможность развиваться.

Кроме того, Литвиненко выразил надежду, что на Вашингтонском саммите НАТО в этом году Украина получит приглашение в Альянс.

“Мы осознаем, что вступление не состоится завтра, но уже приглашение охладит много горячих голов в РФ. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал – в отношениях с Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие провоцирует Россию на агрессивные шаги”, — сказал Литвиненко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает, что страны-участники Саммит мира в Швейцарии вместе составят план действий по трем пунктам.

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