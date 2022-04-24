"Война застала нас на самом отдаленном рубеже": украинские полярники поздравили всех с Пасхой (видео)

"Война застала нас на самом отдаленном рубеже": украинские полярники поздравили всех с Пасхой (видео)

Украинские полярники, работающие сейчас в Антарктике, обратились ко всем жителям Украины. Они отметили, что родились и живут в очень разных уголках нашего государства – от Киева до Евпатории, Харькова до Стрыя.

Украинские полярники на антарктической станции "Академик Вернадский" записали видеообращение ко всей Украине по случаю Пасхи.

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр в Facebook.

"Война застала нас далеко от дома, на самом отдаленном рубеже Украины, где развеваются наши родные сине-желтые флаги. Как и у украинцев по всему миру, наши сердца полны боли от того, что происходит у нас на Родине. Наши города и села терпят бомбардировки, гибнут люди. К сожалению, пока мы не можем приобщиться к военным, рядам терробороны и волонтерам. Но, как все вы, мы делаем все, что в наших силах, мы помогаем нашему государству финансово и информационно", — отметили украинские полярники.

Они также выразили свою благодарность всем тем, кто защищает Украину и подчеркнул, что нашу страну ждет победа.

"Благодаря вам наши близкие имеют защиту, а у нас есть уверенность, что мы вернемся домой и вместе с вами будем строить наше общее будущее. Врагу не удастся нас сломать. Русских захватчиков ждет поражение и вечный позор. А Украину в этот переломный исторический момент поддерживает весь мир", – сказали полярники.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украину едут госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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