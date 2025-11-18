Война зимой: командующий Нацгвардией встревожил прогноз по фронту

Командующий НГУ Александр Пивненко

Реклама

Осенне-зимний период не принесет облегчения на линии фронта, а наоборот — придаст новые сложности для обеих сторон.

Об этом говорилось в интервью REUTERS командующего Национальной гвардией Украины бригадного генерала Александра Пивненко.

По его словам, российские войска пытаются сохранять численное преимущество, однако на наиболее важных направлениях стороны уже имеют сопоставимые возможности использования беспилотных систем.

Реклама

«Ситуация для нас непростая. Очевидно, что в ближайшее время будет стабильно тяжело, ведь осенняя слякоть усложняет передвижение техники», — отметил Пивненко.

Генерал объяснил, что сезонные погодные условия традиционно становятся серьезным вызовом: дороги и поля превращаются в грязи, что снижает мобильность войск. В то же время после заморозков почва затвердевает, и это отчасти улучшает возможности для маневров.

Пивненко подчеркнул, что украинские силы должны максимально усложнить продвижение российских штурмовых групп.

«Важно останавливать противника еще во время выдвижения, чтобы не допустить его прорыва в глубь нашей обороны. Повышение плотности позиций на переднем крае может изменить ситуацию в нашу пользу», — заявил он.

Реклама

Напомним, завтра, 19 ноября, президент Владимир Зеленский встретится главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по обсуждению содействия завершению войны РФ против Украины. Ранее Зеленский рассказывал, что среди приоритетов в Турции — приближение окончания войны, а также возобновление обменов и возвращение пленных.