Войну можно закончить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО: Подоляк рассказал как

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Михаил Подоляк отметил, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

Об этом советник руководителя ОП сказал в эфире телемарафона.

"Мы таким образом сегодня подчеркиваем главное: во-первых, мы фиксируем направление конкретного развития нашей архитектуры безопасности. Это первое и ключевое. Второе: таким образом мы говорим нашим партнерам из НАТО, что, мол, давайте с необходимыми объемами оружия решим это ( войну с РФ — ред.) как можно быстрее. И третье: мы пытаемся нашим партнерам показать, что мы уже нарисовали дорогу, но для того, чтобы не было войны, нужно ускорить отправку техники в Украину", — рассказал Подоляк.

По его словам, это конкретные элементы одной важной стратегии, которую "президент Зеленский уже четко нарисовал: война; оружие, которым мы эту войну должны выиграть; территории, которые мы этим оружием должны освободить; и после этого, одновременно с освобождением территорий, мы имеем войти в военный Альянс для того, чтобы таких интенсивных войн на востоке Европы не было".

Напомним, Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

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