"Войну нужно заканчивать": Зеленский рассказал об итогах визита в США

Президент заверил, что во время этого визита было сделано все зависимое от Украины, чтобы максимально усилиться.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил все необходимые переговоры в США, где представил План победы, объяснив каждый его пункт.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении в пятницу, 27 сентября.

“Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины – это более быстрый мир. Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать”, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что его команда на встрече в Германии в формате "Рамштайна", которая состоится в октябре, вместе с партнерами будет "идти по содержанию пунктов Плана победы".

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Украинский лидер напомнил об обсуждении всех "ключевых решений" с президентом США Джо Байденом и представлении Плана победы обоим кандидатам в президенты — Камале Харрис и Дональду Трампу.

“Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Вот так и есть. Эту российскую войну нужно заканчивать и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как Россия”, — заявил президент.

Владимир Зеленский заверил, что во время этого визита было сделано все зависимое от Украины, чтобы максимально усилиться.

“Теперь вместе с партнерами нам нужно обеспечить именно то, что приблизит справедливый мир. Россия должна проиграть эту войну. Украина должна выиграть. Это реальные основания для совместной безопасности. Мир благодаря силе”, — подытожил он.

Срочно! Зеленский из США обратился к украинцам!

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 сентября, встретился с экспрезидентом США, кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом. Трамп отметил, что он и Зеленский хотят, чтобы война на Украине закончилась справедливым миром. И это произойдет в нужное время.

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