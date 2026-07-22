Войну остановят, но не закончат: "Мадяр" откровенно рассказал, что ждет Украину

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» / © Getty Images

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» считает, что будущее Украины навсегда связано с защитой. По его мнению, даже после остановки боевых действий война не будет полностью окончена.

Об этом Бровди рассказал в интервью журналисту Кейлану Робертсону.

Командующий СБС заявил, что не рассчитывает на возвращение к прежней мирной жизни.

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«Мой текущий образ жизни не предполагает возвращения к прежней мирной жизни — я нахожусь в приоритетных целях спецслужб агрессора. Но у меня нет иллюзий. Свою лучшую мирную жизнь я уже прожил», — сказал «Мадяр».

Он также выразил мнение, что даже возможное прекращение боевых действий не будет означать завершение войны.

«Когда война будет остановлена по тем или иным геополитическим причинам или договоренностям, она будет именно остановлена, но не закончена», — сказал Бровди.

Он убежден, что агрессивная политика России будет сохраняться.

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«Мы, гражданские люди, попытаемся вернуться к мирной жизни. Но агрессивная политика России никуда не исчезнет — даже после Путина его преемники будут ментально хотеть отомстить украинцам, опустившим их на весь мир. Украина еще долго будет оставаться в повышенном военном, психологическом и эмоциональном тонусе», — прогнозирует командующий СБС.

По его словам, будущее украинцев будет навсегда связано с защитой государства. Речь идет, в частности, о развитии технологий, дистанцировании пилотов от линии фронта и поддержке семей погибших.

«Мы будем воевать ровно столько, сколько будет идти эта война, параллельно наводя страх на население России. Чтобы каждый их житель, глядя на наши публикации, трижды подумал: стоит ли ему за несколько миллионов рублей подписывать контракт и идти сюда гибнуть», — резюмировал «Мадяр».

К слову, по мнению журналиста Виталия Портникова, война в Украине будет продолжаться столько, сколько у России будет достаточно ресурсов, а любые заявления Киева, Вашингтона или Брюсселя относительно сроков ее завершения не имеют реального значения. По словам Портникова, если у президента РФ Владимира Путина будут возможности для продолжения боевых действий, он будет воевать годами, и никаких иллюзий по поводу быстрого мира до зимы быть не должно.

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