Войны в Газе не было бы, если бы Путин не напал на Украину - Мелони

Она призвала к восстановлению международного права, поскольку без этого конфликты будут продолжаться.

Глава правительства Италии Джорджа Мэлони предположила, что эскалация на Ближнем Востоке могла не состояться, если бы Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Об этом она заявила во время интервью Il Giornale, сообщает ЕН.

По мнению Мелони, если бы Россия не вторглась в Украину, "вероятнее всего, ХАМАС не совершил бы" атаки на Израиль в октябре 2023 года, которая привела к войне в секторе Газа.

"Такое серьезное нарушение международной системы, основанной на правилах, к тому же со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, неизбежно должно было иметь цепную реакцию для других регионов мира – от Ближнего Востока до Балкан и дальше в Африку", – пояснила она.

Также премьер Италии отметила, что без восстановления международного права "вспышки конфликтов будут продолжать умножаться".

Напомним, ранее сообщалось, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписали соглашение о безопасности между двумя странами.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина подписала еще одно соглашение о безопасности с Канадой.

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