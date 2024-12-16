Войска КНДР терпят большие потери на Курщине из-за плохой координации с россиянами — ISW

14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.

Северокорейские военные начали нести большие потери после того, как начали принимать непосредственное участие в боях в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что военные КНДР, ожидаемо, несут большие потери из-за плохой координации с россиянами, обусловленной языковым барьером.

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что языковой барьер также препятствует эффективной боевой координации между российскими и северокорейскими силами. В ГУР отметили, что 14 декабря общий северокорейско-российский контингент потерял в Курщине около 200 человек.

Украинские БпЛА атаковали северокорейскую позицию, согласующуюся с недавними сообщениями о том, что северокорейские силы участвуют в изнурительных пехотных атаках.

"Плохая интеграция и проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, будут продолжать генерировать напряженность во время проведения российских военных операций в Курской области в ближайшем будущем", — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что в СНБО поразили количество погибших солдат из КНДР.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ОСУО "Хортица" рассказали, будут ли солдаты из КНДР воевать на Донбассе.

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