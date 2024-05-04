Войска НАТО могут появиться в Украине: у Зеленского объяснили, что для этого нужно

Введение войск НАТО в Украину возможно при наличии политической воли партнеров. Для этого не требуется одобрение всего Североатлантического союза.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что введение войск стран НАТО в Украину возможно в случае подписания партнерского соглашения и наличия политической воли в странах-партнерах.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Если партнеры подписывают партнерское соглашение, что они готовы предоставить свои вооруженные силы для ведения оборонной войны, то эту опцию можно использовать. Уже нет никакой "красной линии". Поэтому в любой момент можно об этой опции говорить. Главное, чтобы была политическая воля в странах-партнерах и чтобы это были не только заявления, а четкое понимание", — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что масштаб помощи также имеет значение. Если речь идет об отправке тысячи военнослужащих на линию фронта протяженностью 1300 километров, где с другой стороны находятся 500 тысяч оккупантов, то это одна ситуация. Готовность отправить 50 тысяч военных — это уже совсем другой тип помощи.

Комментируя заявление премьера Словакии Роберта Фицо о том, что словацкие солдаты не пересекут границу с Украиной, Подоляк отметил, что это право Словакии, ведь речь идет о национальных интересах. Он также отметил разницу между коллективным решением НАТО и двусторонними соглашениями между странами.

Так, Подоляк подчеркнул, что правительство той или иной страны может отправить национальный контингент не в рамках военного альянса, а в рамках двустороннего соглашения, и это может быть юридически урегулировано. Однако он напомнил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что наибольшая потребность сейчас — это оружие.

"Я напомню о словах президента Украины, который говорит - оружие, оружие и еще раз оружие. От этого все зависит. Если будет коллегиальное решение НАТО, они приводят дискуссию, мы с вами понимаем, что есть еще одна страна, которая точно проголосует против направления контингента. Но, опять же, это коллективное решение. А двустороннее решение - это когда правительство той или иной страны может отправить национальный контингент не в рамках военного альянса, а в рамках двустороннего соглашения. То есть, это все юридически может быть урегулировано. Нет здесь никаких проблем", - сказал Подоляк.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил изданию The Economist, что не исключает введения войск в Украину. По его словам, этот вопрос законно встанет, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о такой помощи.

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