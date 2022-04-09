Войска оккупантов ударили по многоэтажке в Северодонецке: дом загорелся (фото)

На фронте Луганщины и Донбасса украинские защитники отбили семь атак оккупантов.
В полночь российские оккупанты нанес очередной удар по Северодонецку, в результате чего вспыхнула многоэтажка.
Об этом сообщил Сергей Гайдай Луганской ОГА.
По информации местных властей, россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В минувшие сутки армия РФ обстреляла старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.
Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.
За прошедший день врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
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