Войска оккупантов ударили по многоэтажке в Северодонецке: дом загорелся (фото)

На фронте Луганщины и Донбасса украинские защитники отбили семь атак оккупантов.

В полночь российские оккупанты нанес очередной удар по Северодонецку, в результате чего вспыхнула многоэтажка.

Об этом сообщил Сергей Гайдай Луганской ОГА.

Также читайте Эвакуация из Луганской и Донецкой областей: список поездов на 6 апреля

По информации местных властей, россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В минувшие сутки армия РФ обстреляла старые районы Северодонецка – загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.

Тем временем на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские защитники уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

За прошедший день врагом разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.