Войска РФ активизировали попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию – МВД

Начинается хаотическая стрельба из стрелкового оружия.

Войска РФ активизировали попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Несмотря на то, что подступы и дорогу в Энергодар перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону. Начинается хаотическая стрельба из стрелкового оружия. А также оккупанты пытаются разбить инженерные сооружения к дороге, ведущей к станции", — рассказали в ведомстве.