Войска РФ активизировались южнее Запорожья: детали от DeepState

На Запорожском направлении оккупанты пытаются «просачиваться» в населенные пункты из-за слабых мест в плотности нашей обороны.

Ситуация возле Степногорска и Приморского на Запорожье

Ситуация возле Степногорска и Приморского на Запорожье / © Deepstatemap

Российские войска не оставляют попыток инфильтрации в Степногорск, к югу от Запорожья.

Об этом пишет аналитический проект DeepState.

Для россиян эти инфильтрации на первый взгляд успешны, однако долго в населенном пункте оккупанты не живут. Враги здесь уничтожают пилоты дронов Сил Обороны.

Степногорск на карте / © Deepstatemap

Наряду с этим противник продолжает свои попытки инфильтрации в Приморском.

«За счет количественного преимущества россияне постоянно фиксируются в деревне и либо прячутся и пытаются накопиться для дальнейшего продвижения, либо лезут сразу к Речному и в большинстве своем умирают», — отмечают в DeepState.

Наибольшую активизацию и изменение вектора движения за последнее время фиксируют в направлении Лукьяновского и Павловки. Там также постоянные попытки инфильтрации малыми группами пехоты, где для сил обороны есть бесперебойная работа по уничтожению противника.

Отмечается, что россияне пролезают за счет поиска слабых мест, где украинская оборона из-за отсутствия достаточного количества людей имеет малую плотность между позициями.

Приморское на карте / © Deepstatemap

Напомним, что в субботу, 17 января, в результате удара российской армии по Запорожской области обесточен город Вольнянск.

