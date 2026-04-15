Украина
89
1 мин

Войска РФ атакуют Запорожье ударными дронами: в жилом районе вспыхнул пожар

Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Запорожье и области ночью раздались взрывы при атаке вражеских беспилотников. По предварительным данным, в одном из жилых районов города в результате обстрела возник пожар.

Местные власти призывают жителей не покидать укрытие, ведь угроза новых ударов сохраняется. Воздушная тревога в регионе продолжается.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова , область находится под угрозой ударных БПЛА. Жителей просят соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных местах до официального отбоя тревоги.

Напомним, что ранее Россия ударила по Днепру: стали известны первые подробности .

