Войска РФ атакуют Запорожье ударными дронами: в жилом районе вспыхнул пожар

В Запорожье и области ночью раздались взрывы при атаке вражеских беспилотников. По предварительным данным, в одном из жилых районов города в результате обстрела возник пожар.

Местные власти призывают жителей не покидать укрытие, ведь угроза новых ударов сохраняется. Воздушная тревога в регионе продолжается.

По информации начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова , область находится под угрозой ударных БПЛА. Жителей просят соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных местах до официального отбоя тревоги.

