Войска РФ массово ударили по Кременчугу: на город летели дроны и "Кинжалы" (карта)

Ракетный удар. / © ТСН.ua

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Ночью против 21 июня российские военные массированно атаковали Кременчуг в Полтавской области дронами и ракетами.

Об этом сообщили воздушные силы, местные медиа и мониторинговые каналы.

Заметим, что в Полтавской области тревога длилась семь часов – с 21:16 20 июня до 04:16 21 июня. Первоначально военные предупреждали об угрозе беспилотников в направлении города. Впрочем, после полуночи армия РФ запустила еще ракеты. Сообщалось, что враг запустил крылатые ракеты из акватории Черного моря. По данным мониторингов, армия РФ применила крылатые ракеты "Калибр".

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В частности, после МиГив россияне запустили гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал". Заметим, что воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ длилась почти час.

Карта воздушного налета

OSINT-наблюдатели в Телеграмм-канале monitorwar опубликовали карту российских обстрелов этой ночью. Из нее видно, что Кременчуг массированно атаковали "Shahed-136", аэробалистические ракеты 9-С-7760 "Кинжал" и крылатые ракеты 3М14 "Калибр"/Р-500 "Искандер-К".

Атака РФ в ночь на 21 июня. Карта monitorwar.

По информации местных медиа, в Кременчуге произошло около 50 мощных взрывов. Над городом поднялись большие клубы дыма.

Детали от власти

Глава ОВА Владимир Когут сообщил, что российская армия совершила массированную комбинированную атаку на Полтавскую область. Один человек получил травмы средней тяжести.

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"В Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях", - подчеркнул чиновник.

По его словам, большинство средств поражения были сбиты силами и средствами ПВО, но без "прилетов" не обошлось.

Дата публикации 20:02, 20.06.25 Количество просмотров 2 Что делать с нашествием "Шахедов"? Суммы в опасности? Разбор от Михаила Самуся