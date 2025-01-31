Войска РФ мощно ударили по Украине дронами: сколько "Шахедов" сбила ПВО

В ряде областей есть последствия очередной российской атаки.

Ночью на пятницу, 31 января, российские военные атаковали Украину 102-ю ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 59 дронов. Также 37 воздушных целей было локационно потеряно.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 59 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", — проинформировали в ПС.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасская область.

С 21:00 четверга, 30 января, россияне запускали беспилотники по направлениям: Курское, Брянское, Миллерово, Приморско-Ахтарское в РФ и Чауды в аннексированном Крыму.

Как сообщалось, Украину атаковали российские беспилотники. Утром 31 января в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

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