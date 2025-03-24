Войска РФ нанесли удары беспилотниками по Запорожью и району: подробности

В результате обстрела пострадал один человек.

Войска РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по городу Запорожью и району.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.

В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Число пострадавших уточняется.

В Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.

Прибывшие на места событий спасатели проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами.

На местах происшествия работали все экстренные службы.

Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.

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