Войска РФ нанесли удары беспилотниками по Запорожью и району: подробности

В результате обстрела пострадал один человек.
Войска РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по городу Запорожью и району.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в социальных сетях.
В результате обстрела пострадал один человек, у него острая реакция на стресс. Число пострадавших уточняется.
В Запорожье произошло возгорание гаража и повреждение газовой трубы. По другому адресу горели обломки беспилотника. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные и частные жилые дома.
В Запорожском районе загорелись хозяйственная постройка и сеновал. Также по другому адресу горели обломки беспилотника.
Прибывшие на места событий спасатели проводили оперативные мероприятия по поиску вероятных пострадавших и ликвидировали пожары, вызванные взрывами.
На местах происшествия работали все экстренные службы.
Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.
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