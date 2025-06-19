Обстрел Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

Российские войска в четверг утром, 19 июня, обстреляли ряд районов Днепропетровщины. В результате удара повреждены дома, авто также ранены и погибли.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой громадам. Предварительно пострадали пять человек. Огнем уничтожен автомобиль. Изуродованы частный дом и инфраструктура», — отметил Лысак.

Реклама

По словам чиновника, Самаровский район также российская армия атаковала БпЛА. Произошел пожар.

«Среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину — 11-летний мальчик. Он в больнице, как и еще трое взрослых. Один раненый, 59-летний мужчина, „тяжелый“», — сообщил руководитель Днепропетровской ОВА.

Лисак также отметил, что остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести, а один пострадавший будет лечиться амбулаторно.

Обстрел Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Обстрел Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Обстрел Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Обстрел Днепропетровской области / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

От обстрела умер мужчина

Затем Сергей Лысак уточнил, что 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину, скончался.

Реклама

«В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. К сожалению, спасти его не смогли», — отметил руководитель Днепропетровской ОВА.

Напомним, российская армия не контролирует территорию Днепропетровской области, несмотря на заявления пропагандистских ресурсов. Отдельные единичные проникновения окупантов были, однако все группы противника были ликвидированы.