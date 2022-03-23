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Войска РФ перегруппировываются, чтобы пойти в наступление — Британская разведка

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Войска РФ перегруппировываются, чтобы пойти в наступление — Британская разведка

Фото: Виктор Андрусов

Оккупанты собираются с силами, чтобы дальше продвигаться вглубь страны.

Российские войска в Украине сейчас проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступательные операции. На севере страны они остаются статическими.

Об этом сообщает британская разведка.

"Российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад по направлению к Одессе", — говорится в сообщении.

Напомним, что усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, провалились. Российские кафиры попытаются силой подавить протесты мирного населения на захваченных территориях Украины. Об этом информирует Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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