Войска РФ подошли на критическое расстояние до Сум: DeepState о серьезной угрозе

Сумская область.

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На одном из участков фронта армии РФ удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум. Со временем можно ожидать удары FPV-дронами по городу, когда подтянутся соответствующие экипажи и не будет охоты на них от ВСУ.

Об этом говорится в отчете аналитиков DeepState.

Отмечается, что Кондратовка и Алексеевка перешли в "красную зону". Россияне заняли эти населенные пункты полностью, накапливают там пехоту и продолжают свои попытки двигаться в глубину территории.

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"Далее у врага на пути поселок Хотинь, который они взяли за цель оккупировать и закрепиться, а также попытки залезть в Малую Корчаковку. В этом районе им удалось выйти на 20-километровое расстояние до Сум", - отмечают аналитики.

Суммы – под угрозой ударов FPV-дронов. DeepState.

В DeepState называют тяжелой ситуация по отрезку Новониколаевка-Варачине-Яблоновка-Юнаковка, потому что оккупантам удалось вплотную приблизиться к этим населенным пунктам. Россияне пытаются зайти в Юнаковку, "но там даже негде спрятаться, потому что они там все разрушили".

В районе Локни противник пытается лезть восточнее деревни и залезать к лесам в направлении Садков. Если пехота РФ туда залезет, выбить ее оттуда будет крайне тяжело, отмечают аналитики.

Аналитики подчеркивают, что основной ресурс россиян на Сумщине - пехота, "сующая как орда и просто не заканчивающаяся". Вместе с тем враг почти не применяет технику, а "ставит свои усилия на пехоту (часто на мотоциклах) и на выбивающие логистику и позиции дроны".

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Дата публикации 23:42, 06.06.25 Количество просмотров 75 Путин хочет захватить пол Украины — по реку Днепр!