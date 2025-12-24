Войска РФ прорвали границу в Сумской области: эксперт сообщил, есть ли угроза наступления дальше

Наступление России. / © ТСН

На днях в Сумской области произошел прорыв границы оккупационных войск. Однако большого наступления захватчиков ждать сейчас не стоит. Ресурсно враг не способен этого осуществить.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Братчук в эфире «КИЕВ24».

По его словам, те подразделения российской оккупационной армии, которые сосредоточены на границе, выполняют «тактику тысячи порезов».

«Возможно, следует ожидать и в других локациях попыток врага прорвать границу, продвинуться на нашу территорию. Но еще раз: большого наступления сегодня ожидать мы не должны», — подчеркнул он.

Впрочем, это не значит, что можно расслабиться. По словам Братчука, расслабление на боевых позициях во время войны обернулось ситуацией в Грабовском. Поэтому моменты можно ожидать на других участках фронта и на пограничных.

«Враг будет акцентировать внимание на том, что украинское приграничье не защищено, что украинское приграничье можно прорвать и, собственно, двигаться дальше. Мы понимаем прекрасно, что информационных вбросов будет очень много», — добавил Братчук.

Напомним, несколько дней назад ВСУ подтвердили прорыв границы в Сумской области. Оккупанты совершили наступление в районе населенного пункта Грабовское. Силы обороны отошли от нескольких позиций. После захвата села российские солдаты принудительно вывезли на территорию РФ более полусотни гражданских жителей, проживавших в селе. Большинство из них — пожилые люди, ранее официально отказавшиеся от эвакуации.

