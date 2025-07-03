Войска РФ пытаются охватить Покровск с трех сторон: что происходит у города

Покровск / © Associated Press

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В Донецкой области ситуация остается тяжелой. Оккупанты не оставляют попыток прорваться к трассе Покровск - Константиновка и стремятся охватить Покровск с трех сторон,

Об этом рассказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире FREEДОМ.

По его словам, армия РФ пытается прорвать украинскую оборону к северо-востоку от Покровска, чтобы выйти на трассу "Покровск - Константиновка. Это позволит захватчикам продвигаться дальше в Константиновку".

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"Российские войска предпринимают попытки охватить Покровск с трех сторон - с северо-востока, юга и юго-запада. Но им это не удается. Россияне расширяют линии вклинивания. Отсюда и появляется много разговоров о попытках россиян проникнуть в Днепропетровскую область. Но основная задача для них - Покровск", - пояснил Лакий.

Не менее тяжелые бои проходят на Новопавловском направлении. В частности, на этом участке фронта армия РФ имеет тактические успехи.

"Продвижение составляет за неделю около 90 км. Это вроде бы немного, если учесть то, как держатся Силы обороны Украины. Задача россиян — прорвать нашу оборону, они ее пытаются продавить, потому что недостаточно ресурсов, недостаточно резервов", — пояснил эксперт.

Отметим, Лакийчук говорит, что ресурсы и резервы РФ скованы в Сумской области. Там же, по данным Генштаба ВСУ, сосредоточено до 60 тыс. лиц личного состава армии противника.

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Напомним, РФ собрала у Покровска 110 тыс. военных. В последние несколько дней россияне пытаются обойти Покровск с востока, чтобы прорваться к северу от трассы, которая соединяет Покровск и Константиновку. Враг стремится расширить так называемое вклинение на этой дороге. Отчасти ему это удается.

Отметим, Yahoo News пишет о том, что Россия давит с двух сторон - начала масштабное наступление на Покровскую и Сумскую область. Украина сдерживает атаки на двух фронтах. Обе стороны пытаются укрепить свои позиции до наступления осени, традиционно замедляющей ход боевых действий.