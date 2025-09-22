- Дата публикации
Войска РФ пытаются прорваться в Купянск: что там сейчас происходит — карты ISW
Российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку севернее Купянска Харьковской области, отметил военный наблюдатель Константин Машовец.
Войска РФ пытаются проникнуть на украинские оборонные линии в Купянском направлении одновременно в нескольких районах.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска 21 сентября продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Российские милблогеры утверждали, что украинские войска контратаковали в неустановленных районах Сумской области.
На севере Харьковской области войск РФ также продвинуться не удалось.
20 и 21 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска и Синельниково, в направлении Бочкового и восточнее Великого Бурлука в направлении Отрадного.
На Купянском направлении захватчики немного продвинулись.
Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил 21 сентября, что российские войска, вероятно, захватили Кондрашовку к северу от Купянска.
По его словам, российские войска пытаются использовать свое численное преимущество в боеспособной пехоте, чтобы проникнуть на украинские оборонные линии в Купянском направлении одновременно в нескольких районах. Они преимущественно проводят боевые действия на западном (правом) берегу реки Оскол, поскольку испытывают проблемы с опрокидыванием тяжелой техники с восточного (левого) берега.
Оккупационные войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Хотя российские милблогеры утверждали, что российские войска захватили Шандриголово, подтверждения эти заявления не получили.
Также оккупационные войска продолжили наступательные операции на Северском направлении, тактическом направлении Константиновка-Дружковка, в районе Доброполья, но нигде успеха не добились.
Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
Российские милблогеры утверждали, что русские войска продвинулись к северо-востоку от Чунишиного и в центральной части Новопавловки (оба к югу от Покровска), к окрестностям Новопавловки, в микрорайоне Южный на юге Покровска. Однако подтверждения эта информация не получила.
Но на востоке и западе Запорожской области им не удалось продвинуться, как и в Херсонской области.
Напомним, наступлением РФ на Купянск руководит предатель Украины.