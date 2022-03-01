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Войска РФ равняют Волноваху с землей: эвакуировано почти пол тысячи человек

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Войска РФ равняют Волноваху с землей: эвакуировано почти пол тысячи человек

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Среди эвакуированных сто детей.

Во вторник, 1 марта, из Волновахи, где не утихают обстрелы российских оккупантов, эвакуировали 346 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

По словам руководителя области, мирных жителей доставили в безопасное место.

"В целом с начала российского вторжения (24 февраля – Ред.), из Волновахи и частично – Волновахского района эвакуировали 496 человек. В частности, 100 детей и три человека с инвалидностью", — сообщил глава области.

Он подчеркнул, что оккупанты не дают "зеленого коридора", чтобы вывезти людей массово. Кардинально можно изменить ситуацию только после прекращения обстрелов, заметил Кириленко.

"Российские войска ровняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах", — сообщил глава Донецкой ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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