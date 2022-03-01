Войска РФ равняют Волноваху с землей: эвакуировано почти пол тысячи человек

Войска РФ равняют Волноваху с землей: эвакуировано почти пол тысячи человек

Среди эвакуированных сто детей.

Во вторник, 1 марта, из Волновахи, где не утихают обстрелы российских оккупантов, эвакуировали 346 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко.

По словам руководителя области, мирных жителей доставили в безопасное место.

"В целом с начала российского вторжения (24 февраля – Ред.), из Волновахи и частично – Волновахского района эвакуировали 496 человек. В частности, 100 детей и три человека с инвалидностью", — сообщил глава области.

Он подчеркнул, что оккупанты не дают "зеленого коридора", чтобы вывезти людей массово. Кардинально можно изменить ситуацию только после прекращения обстрелов, заметил Кириленко.

"Российские войска ровняют Волноваху с землей уже пятый день подряд. В городе нет воды, электричества, газа. Люди сидят в подвалах", — сообщил глава Донецкой ОГА.