Армия русской Федерации разрушили термобарическими боеприпасами ряд принципиальных промышленных объектов на Покровском направлении.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".

Отмечается, что россияне наносят авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.

В частности, с использованием термобарических боеприпасов были поражены важные промышленные объекты в населенных пунктах Улакли, Котлино и Богатыри.

Как сообщалось, россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово. Впрочем, захватчики планировали использовать их уже после захвата города.

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