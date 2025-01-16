Войска РФ разрушили важные промышленные объекты на Покровском направлении

оккупанты уничтожают инфраструктуру.
Армия русской Федерации разрушили термобарическими боеприпасами ряд принципиальных промышленных объектов на Покровском направлении.
Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица".
Отмечается, что россияне наносят авиационные, артиллерийские и ракетные удары по инфраструктуре и важным промышленным объектам на Покровском направлении.
В частности, с использованием термобарических боеприпасов были поражены важные промышленные объекты в населенных пунктах Улакли, Котлино и Богатыри.
Как сообщалось, россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово. Впрочем, захватчики планировали использовать их уже после захвата города.
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