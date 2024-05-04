Войска РФ совершили комбинированную атаку по Чугуеву: поврежден вокзал и травмированы трое мирных жителей

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли Чугуев.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



Повреждены здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.



Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина.



Пострадавшие доставлены в больницу.



По предварительным данным, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы Торнадо-С с кассетными боевыми элементами.



Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Как сообщалось, ранее в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для области.

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