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Войска РФ совершили комбинированную атаку по Чугуеву: поврежден вокзал и травмированы трое мирных жителей

Войска РФ совершили комбинированную атаку по Чугуеву: поврежден вокзал и травмированы трое мирных жителей

По предварительным данным, враг совершил комбинированную атаку по городу / Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли Чугуев.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Повреждены здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.

Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительным данным, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы Торнадо-С с кассетными боевыми элементами.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Как сообщалось, ранее в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для области.

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