Войска РФ совершили комбинированную атаку по Чугуеву: поврежден вокзал и травмированы трое мирных жителей

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
По данным следствия, 3 мая около 11:30 ВС РФ обстреляли Чугуев.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Повреждены здание железнодорожного вокзала, многоквартирный дом и автомобили.
Получили ранения трое мирных жителей: двое мужчин в возрасте 45 лет и 34-летний мужчина.
Пострадавшие доставлены в больницу.
По предварительным данным, враг совершил комбинированную атаку по городу: двумя ракетами типа С-300 и двумя ракетами системы Торнадо-С с кассетными боевыми элементами.
Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.
Как сообщалось, ранее в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для области.
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