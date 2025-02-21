Войска РФ ударили дронами и баллистическими ракетами: сколько целей сбило ПВО и куда попал враг

Последствия атаки противника фиксируют в Одесской, Киевской, Полтавской и Харьковской областях.

Ночью против 21 февраля армия РФ атаковала Украину 160 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. По Одесской области россияне нанесли удары двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23. Силы ПВО уничтожили 87 дронов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупанты атаковали БпЛА по направлениям: Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Шаталово, что в РФ. Тем временем баллистику по Одесщине россияне запустили из временно аннексированного Крыма.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 87 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях", — сообщило Командование.

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина, Киевщина, Полтавщина и Харьковщина.

Кроме того, 70 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. Прошло без негативных последствий, добавили в ПС.

Как сообщалось, этой ночью Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками. В ряде областей была объявлена тревога, а также раздавались взрывы.

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