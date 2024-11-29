Войска РФ уменьшили группировку кораблей в Черном море: сколько там ракетоносцев

В Азовском и Средиземном морях кораблей нет.
Сегодня, 29 ноября, в Черном море находятся три вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
Их общий залп составляет до 16 ракет.
"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют", — говорится в сообщении.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – шесть судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.
- до Азовского моря — девять судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал предложение диктатору РФ Владимиру Путину по Черному морю. Речь идет о возможности возобновить контакты по черноморскому судоходству.