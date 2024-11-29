Войска РФ уменьшили группировку кораблей в Черном море: сколько там ракетоносцев

В Азовском и Средиземном морях кораблей нет.

Сегодня, 29 ноября, в Черном море находятся три вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

Их общий залп составляет до 16 ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют", — говорится в сообщении.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – шесть судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор.

до Азовского моря — девять судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал предложение диктатору РФ Владимиру Путину по Черному морю. Речь идет о возможности возобновить контакты по черноморскому судоходству.

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