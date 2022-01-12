Войска России у границ с Украиной: СМИ создали интерактивную карту

За основу приняли данные, опубликованы западными СМИ с ноября 2021 года.
Радио "Донбасс.Реалии" создало интерактивную карту, благодаря которой можно наблюдать за войсками Российской Федерации, находящимися у границ Украины и на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Радио "Свобода".
Создавая карту, авторы принимали все собранные данные о скоплении российских подразделений на границах от западных медиа. За основу приняли данные, обнародованные с ноября 2021 года. Также на карте изображены места тренировок и хранение оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
С карты можно перейти на:
- публикации о каждом из этих полигонов, где есть информация о хранящихся там видах техники и вооружения
- на спутниковые снимки, полученные западными медиа от компании Maxar Technologies
- видео перебрасывания техники, которое люди публиковали в сети
Авторы отмечают, что карта будет обновляться, как только будет появляться новая информация о присутствии российских войск.
Напомним, 12 января расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала, что за последние дни количество видео с перебрасыванием военной техники на запад РФ возросло. Россия перебрасывает к границам Украины военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
До этого американские СМИ опубликовали карту, на которой показали расположение войск государства-агрессора России вдоль границы с Украиной. Карта составили на основе данных от украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.
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