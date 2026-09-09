Войска России ударили по гипермаркету «Метро»: что известно

Взрывы. / © Associated Press

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Накануне вечером, 8 сентября, россияне атаковали Николаев. В городе под ударом находился гипермаркет «Метро». Прошло без погибших и травмированных.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».

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На фото видно, что территория магазина усыпана обломками. Повреждены окна и обшивка здания.

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Николаевец Анатолий проживает неподалеку от гипермаркета. Вечером 8 сентября он услышал мощные взрывы, а с балкона увидел горящую крышу «Метро».

«Мне с десятого этажа видно: там пробита крыша — в одном месте и в другом. Сгорело внутри, я так думаю», — рассказал Анатолий.

Другой житель района Ива тоже слышал взрывы. По его словам, мощные звуки взрывов изрядно испугали местных.

«Напугались люди, дети, студенты, конечно. Жить всем хочется», — отметил мужчина.

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В результате российских атак поврежден гипермаркет «Метро». / © Суспільне

В результате российских атак поврежден гипермаркет «Метро». / © Суспільне

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала «Эпицентр» в Николаеве. По данным властей, оккупанты целенаправленно попали Shahed в крупный торговый центр. Известно, что РФ совершила несколько волн атак на торговый центр.

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