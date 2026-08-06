"Воюют, потому что дураки": в Черновцах водитель маршрутки оскорбил украинских военных (видео)

«Дураки, за Зеленского воюют»: в Черновцах водитель маршрутки оскорбил военных и их семьи

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В Черновцах водитель автобуса нецензурно и оскорбительно высказывался в адрес военных и их семей, которые имеют право на льготный проезд.

Видео конфликта обнародовал бывший советник министра МВД Михаил Апостол.

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Судя по контексту, конфликт произошел из-за того, что мать или жена военного хотела воспользоваться правом льготного проезда, а он ей отказал в этом. Во время спора водитель оскорбил украинских военных и высказывал пророссийские нарративы.

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«Они воюют, потому что сами хотят воевать. Потому что дураки. За бандитов воюют, Зеленского. Ваши воюют, потому что дураки воюют. Герои те, кто возле семей… Их дети воюют — а кто их заставлял. Дураки, что пошли. Мне по**ать, что они пошли. За Зеленского бандита воевать?» — говорил водитель.

Дата публикации 17:31, 06.08.26 Количество просмотров 104 «Воюют, потому что дураки»: в Черновцах водитель маршрутки оскорбил украинских военных

Что было потом

Полицейские Буковины оперативно установили личность хама. Им оказался 49-летний житель Черновцов.

Кроме того, в полиции уточнили, что по завершении конфликта одна из пассажирок бросила в его сторону пластиковую бутылку с водой. Водитель, в свою очередь, швырнул ее в ответ, в результате чего было повреждено стекло пункта обмена валют.

«Сведения по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины», — отметили в полиции.

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На инцидент отреагировали в Департаменте транспорта и отдельных вопросов коммунального хозяйства Черновицкого городского совета.

Там заверили, что связались с частным перевозчиком, обслуживающим этот маршрут, после чего водитель был уволен.

«Результат: водитель уволен. Он находился на испытательном сроке, работал всего несколько дней и, по-видимому, его не прошел. Поведение этого мужчины неадекватно и полностью противоречит ценностям нашей громады и уважению к украинским защитникам и их семьям», — отметили в Департаменте.

Впоследствии Михаил Апостол, который и выложил видео конфликта, опубликовал следующий ролик, в котором скандальный водитель уже извиняется за совершенное.

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Ранее во Франковске водитель маршрутки потерял работу из-за пренебрежения к матери воина.

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