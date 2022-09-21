"Воюют" с мирными жителями: в Херсонской области россияне усилили фильтрацию

Российские оккупанты не прекращают притеснения мирных жителей на временно оккупированных территориях.

В захваченной Херсонщине россияне усиливают фильтрационные мероприятия. Оккупанты и местные коллаборанты пытаются запугать местное население, чтобы подавить сопротивление.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По его словам, в оккупированных Россией населенных пунктах возросло количество "проверок" частных домов и похищения гражданских.

Янушевич сообщил, что, по информации ОК "Юг", есть еще одна цель такой фильтрации. Речь идет о поиске своих солдат, которые переодевшись в гражданское, убежали с поля боя.

"Пока ВСУ успешно уничтожают врага на юге страны, армия России делает то, что у них получается лучшее, — "воюют" с мирными жителями области", — подчеркнул руководитель ОВА.

Как сообщалось, на временно оккупированных Россией территориях проукраинские активисты не дают россиянам забыть о том, где они. Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области активисты движения "Желтая лента" расклеили новые открытки для российских захватчиков.

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