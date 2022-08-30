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"Воюют за унитаз": Данилов назвал решающие отличия между Украиной и Россией в этой войне

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"Воюют за унитаз": Данилов назвал решающие отличия между Украиной и Россией в этой войне

Фото: Associated Press

Между Украиной и Россией есть пять существенных и решающих отличий, которые в итоге приведут нас к победе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал пять основных отличий между Украиной и Россией, которые являются решающими в войне за независимость.

Об этом он написал в своем Твиттере.

Так, Данилов убежден, что различия между Украиной и Россией заключаются в следующем:

  • Консолидация вокруг украинского национального сопротивления растет, а поддержка войны среди россиян падает;
  • Силы обороны Украины интенсивно берут на вооружение современную западную технику, а армия России снимает с хранения старую советскую;
  • Мобилизационный потенциал Украины постоянно усиливается, а России исчерпывается. Общая мобилизация для Кремля – путь к внутренней дестабилизации;
  • Украинская армия постоянно наращивает качество, а Россия постепенно теряет преимущество в количестве;
  • Украинцы борются за жизнь и будущее, россияне воюют за унитаз и порцию боярышника.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Россия проводит мощную информационную кампанию против Украины и президента Владимира Зеленского. Да, один из нарративов, который продвигает российская пропаганда – якобы мир устал от войны в Украине.

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