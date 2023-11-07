ВОЗ предупредила Украину об опасных болезнях из-за войны

По прогнозам ВОЗ, в результате войны в Украине возрастет тяжесть заболеваний и увеличится заболеваемость некоторыми инфекционными недугами.

Об этом руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Влияние войны на здоровье украинцев

Хабихт сообщил, что из-за войны войны в Украине у ее жителей возрастет тяжесть протекания болезней.

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"Одно из явлений, которое мы увидим, – это увеличение тяжести заболеваний. Нам также необходима поддержка в случае хронических и неинфекционных заболеваний. Каждый день идет война. Это ставит под угрозу все больше гражданских лиц", – сказал руководитель офиса ВОЗ в Украине.

Он отметил, что в некоторых регионах Украины следует рассмотреть риски конкретных заболеваний, в частности, бешенства, холеры, полиомиелита, кори и дифтерии.

"В целом мы должны быть готовы к разным инфекционным заболеваниям, но они также будут отличаться в разных областях", – предупредил Хабихт.

Он также отметил, что в Украине 10 млн человек нуждаются в поддержке в сфере психического здоровья.

"Это проблема не только настоящего, это тоже проблема будущих поколений", — отметил руководитель офиса ВОЗ.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство на фоне войны.

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